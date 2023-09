MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 11/09/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

Colegiado de juízes inocenta Gustavo Rosado e outros 7 réus da Operação Anarriê

Pesquisa de professor da UFERSA sobre dessalinização de água com aproveitamento em criadouros de tilápias e na irrigação de forragens, está entre os finalistas em prêmio mundial

Bairro Belo Horizonte recebe ações do programa “Vida na Praça” durante o final de semana

Empresa de telemarketing abre 600 vagas para contração imediata em Mossoró

Prefeito Allyson Bezerra aguarda em Mossoró comitiva da empresa espanhola que anunciou instalação de fábrica de cimento nas margens da BR 304

Estado

Licenciamento do Ibama para Petrobras perfurar poços no Campo de Pitu Oeste está na fase final; diz presidente da estatal em entrevista a Tribuna do Norte

Ex-senador Jean Paul Prates inaugura 2 das 65 areninhas que destinou para o Rio Grande do Norte

Siga: Governo vai lançar sistema para agilizar processos de regularização dos usuários de água do RN

Deputado Hermano Morais sofre aneurisma em Recife e está internado na UTI

NACIONAL

Brasil assume liderança do G20 com a missão de combater a fome, enfrentar as questões climáticas e promover reformas nas instituições de governança global

Delação de Mauro Cid: Lula vê “Bolsonaro envolvido até os dentes” em tentativa de golpe; Ao menos três acusados serão julgados quarta-feira no STF

Ciclone no Rio Grande do Sul: Alckmin anuncia 741 milhões para os municípios atingidos

POLÍCIA

Corpo é encontrado em avançado estado de decomposição em Mossoró

Dupla com carro furtado em Recife é presa na BR-304 entre Assú e Angicos

Polícia prende auxiliar de pedreiro por homicídio ocorrido em 2006, em Mossoró