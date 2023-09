Operação Independência: PRF registrou 18 acidentes, com 19 feridos e uma morte no RN. A operação foi iniciada na quinta (7) e encerrada às 23h59 deste domingo (10). Mais de duas mil pessoas e veículos foram fiscalizados. Desse total, 1.691 motoristas realizaram o teste de alcoolemia e 37 pessoas foram flagradas dirigindo sob influência de álcool. Foram 436 pessoas flagradas com excesso de velocidade, 118 cometendo ultrapassagens irregulares, 90 sem utilizar cinto de segurança, 66 sem capacete e 18 sem utilizar o dispositivo de retenção para crianças; veja mais dados da operação.

A Polícia Rodoviária Federal encerrou às 23h59 deste domingo (10), a Operação Independência 2023. A ação, iniciada nesta quinta-feira (07), teve o objetivo de promover uma maior segurança no trânsito nas rodovias potiguares durante os quatro dias de operação.

Entre a madrugada desta quinta-feira (7) até a noite de domingo (10), a PRF registrou 18 acidentes, com 19 pessoas feridas e uma morte. No mesmo período do ano passado foram 14 acidentes, com também 19 pessoas feridas e não houve óbito.

Durante o período mais de duas mil pessoas e veículos foram fiscalizados. Desse total, 1.691 motoristas realizaram o teste de alcoolemia e 37 pessoas foram flagradas dirigindo sob influência de álcool. Foram 436 pessoas flagradas com excesso de velocidade, 118 cometendo ultrapassagens irregulares, 90 sem utilizar cinto de segurança, 66 sem capacete e 18 sem utilizar o dispositivo de retenção para crianças.

Em comparação com o mesmo período do ano passado (2022), foi registrado um aumento de 96% no número de ultrapassagens indevidas nas rodovias federais do Rio Grande do Norte.

As ações de combate à criminalidade resultaram em nove pessoas detidas, dois veículos recuperados e uma arma com 27 munições apreendidas.

O foco da operação foi alertar os motoristas sobre a importância de manter a atenção ao trânsito durante toda a viagem. Atitude fundamental para a tomada rápida de decisão, e que ajuda a evitar situações que possam representar riscos aos condutores, passageiros e pedestres.