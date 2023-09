Grande incêndio em mato foi registrado na cidade de Mossoró nesta segunda-feira, 11. O caso aconteceu durante a manhã, em um terreno localizado nas proximidades do Hospital da Solidariedade e do Hotel Terra do Sal, no Loteamento Cidade Nova. O fogo consumiu grande parte do mato seco, mas não chegou a atingir residências próximas e nem as dependências do hotel. O corpo de bombeiros segue reforçando que a população não jogue lixo nessas áreas, nem utilize o fogo como forma de limpar o terreno.

