Primeiro campeonato mossoroense de Futebol 7 tem início nesta quarta-feira (13)

A competição é organizada pela Liga Mossoró de Fut7 (LIM7). Ao todo, 26 equipes disputarão os títulos de campeões nas séries A e B do campeonato. Os jogos da competição serão realizados na Arena Sócrates, no Conjunto Abolição II, de segunda à sexta-feira, das 19h às 22h, e aos sábados, das 18h às 20h. O Campeão da LIGA FUT 7 garante vaga na Copa do Brasil da CF7 Brasil, em 2024. A entrada para assistir aos jogos é gratuita.