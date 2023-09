Representante da 3R Petroleum será ouvido sobre valor da gasolina nesta terça (12), na ALRN. Os representantes da empresa, que comprou a refinaria Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, serão recebidos às 14h, pelos deputados estaduais que compõem a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Socioeconômico, Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. A empresa deve explicar o alto valor da gasolina praticado no RN e os sucessivos aumentos. O objetivo da reunião, proposto pela deputada Isolda Dantas, é buscar soluções para que o RN não seja um dos estados em que o povo paga mais caro pela gasolina.

Nesta terça-feira (12), a partir das 14h, acontecerá, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), a reunião dos deputados estaduais que compõem a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Socioeconômico, Meio Ambiente e Turismo com a 3R Petroleum.

O objetivo é que a empresa explique o alto valor da gasolina - seguido de sucessivos aumentos - praticado no RN.

O requerimento para realização da reunião, de autoria da deputada estadual Isolda Dantas (PT), propõe a busca por soluções para que o RN, produtor de petróleo, não seja um dos estados em que o povo paga uma das gasolinas mais caras do Brasil.

Também confirmaram participação na reunião: o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do RN (Sindipostos), o Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte (Sindipetro), o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e o PROCON RN.

O segundo semestre no Rio Grande do Norte foi marcado por consecutivos aumentos nos preços dos combustíveis, quadro resultante da venda da Refinaria Potiguar Clara Camarão (RPCC), promovida pelo ex-presidente Bolsonaro, para a 3R Petroleum.

No dia 03 de agosto deste ano, a deputada estadual Isolda Dantas (PT) propôs, durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), que a Casa Legislativa convidasse um representante da 3R Petroleum, administradora da RPCC, para explicar por quais motivos a refinaria localizada em Guamaré, na região da Costa Branca do estado, privatizada em 7 de junho, vende gasolina a R$ 3,20, valor 27% mais caro do que o da estatal.

Em seu requerimento, Isolda ressaltou que “os potiguares não merecem tantas consequências vindas da privatização, dos desmontes e entregas dos patrimônios que deveriam servir ao povo”.