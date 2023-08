Comissão aprova convite para 3R Petroleum explicar preços de combustíveis no RN

3R Petroleum comprou a Refinaria Clara Camarão da Petrobras, durante o governo Bolsonaro, por menos da metade do valor do seguro da estrutura e assumiu a estrutura há cerca de 2 meses e meio. Neste intervalo, aumentou o preço da gasolina e do diesel nove vezes, tornando estes combustíveis no RN o mais caro do País. Diante dos sucessivos aumentos, a deputada Isolda Dantas, do PT, formulou o convite, através da Assembléia, para os diretores da 3R explicar os motivos dos aumentos constantes nos combustíveis.