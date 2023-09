Suspeito de tráfico de drogas volta a ser preso em Ponta do Mel; segunda prisão no período de 1 ano. O homem, de 32 anos, foi preso em flagrante, pela polícia civil, nesta terça-feira (12), comercializando cocaína e pedras de crack em sua residência. Há um ano, o mesmo suspeito foi preso em flagrante pelo mesmo crime. Na ocasião, ele foi pego "retalhando" um tablete de maconha. Hoje (12), ao avistar a equipe da polícia, o investigado tentou se desfazer da droga, mas sem sucesso.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da 42ª Delegacia de Polícia (42ª DP), prendeu em flagrante um homem, de 32 anos, que estava comercializando drogas em sua residência, no município de Ponta do Mel. Ele foi preso com cocaína e pedras de crack.

Há um ano, o mesmo suspeito foi preso em flagrante pelo mesmo crime. Na ocasião, ele foi pego "retalhando" um tablete de maconha. Hoje (12), ao avistar a equipe da polícia, o investigado tentou se desfazer da droga, mas sem sucesso.

O homem foi encaminhado à 42ª DP e confessou o crime. Após os procedimentos, ele foi conduzido à Cadeia Pública de Mossoró.

A Polícia Civil reitera a importância da colaboração da população, que pode trazer informações através do telefone 181.