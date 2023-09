Cantora mossoroense se apresenta no Brazil World Fest, em Londres, neste final de semana. Natural de Mossoró, Márcia Lima, que reside há cerca de 5 anos na Inglaterra, se apresentará pela primeira vez no evento, levando a cultura nordestina, com muito forró, xote e axé para o velho continente. O Festival de Cultura Brasileira na Europa acontece entre os dias 14 e 17 de setembro de 2023, durante a Semana de Moda de Londres. Além de shows musicais, o evento terá shows e aulas de dança, apresentações folclóricas, gastronomia brasileira, turismo, moda e muito mais.

FOTO: CEDIDA