Casal condenado por roubo a agência dos Correios e posto de combustíveis é preso em Parnamirim

O casal, um homem de 27 anos e uma mulher de 26, foram presos nesta terça-feira (12). Contra ele havia uma condenação por roubo a uma agência dos Correios de Pedra Preta/RN, além de envolvimento com organização criminosa, no ano de 2017. Já ela, havia sido condenada por um assalto a um posto de combustíveis localizado em Natal. No momento da prisão, o homem ainda tentou apresentar documentação falsa.