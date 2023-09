Ministro Wellington Dias desembarca em Mossoró nesta sexta-feira, 15

Chefe da pasta do Desenvolvimento, Assistência Social, da Família e do Combate a Fome, Wellington Dias será recebido pela Governadora Fátima Bezerra e pelo prefeito Allyson Bezerra, entre outras autoridades politicas da região, no Aeroporto Dix Setp Rosado, em Mossoró, nesta sexta-feira, 15. Terá agenda na Faculdade de Medicina, que fica perto do Aeroporto, e, em seguida no Teatro Lauro Monte Filho, que fica no Centro de Mossoró. Finaliza sua agenda no RN no Sítio Lagoa de Clementino, em Apodi, onde vai entregar uma beneficiadora de algodão agroecológico

Em visita ao município de Mossoró (RN), nesta sexta-feira (15.09), o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, cumprirá agenda dedicada à inclusão socioeconômica, à agricultura familiar e ao combate à fome.

Wellington Dias será recebido pela Governadora Fátima Bezerra e pelo prefeito Allyson Bezerra, no Aeroporto Dix Sept Rosado.

Em seu primeiro compromisso, Dias visitará alunos do curso de capacitação para os trabalhadores da assistência social, equipes responsáveis por atender diretamente beneficiários de programas sociais e inscritos no Cadastro Único.

Durante a manhã, ainda participará de solenidade de assinatura do Plano Brasil Sem Fome, iniciativa lançada em agosto, com o intuito de retirar o Brasil do mapa da fome até 2030, reduzir as taxas de pobreza e de insegurança alimentar e nutricional.

Na ocasião, também assinará pactos e protocolos de intenção com o governo estadual, Banco do Nordeste (BNB), entidades e empresas.

O último compromisso no rio Grande do Norte prevê a visita ao Sítio Lagoa do Clementino, no município de Apodi. Nesta localidade, ocorrerá a assinatura de contratos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e a entrega da unidade e beneficiamento de algodão agroecológico produzido pela agricultura familiar.

Serviço:

Visita às turmas do curso de capacitação dos trabalhadores da Assistência Social - Programa Capacita SUAS

Data: sexta-feira (15/09/2023)

Horário: 8h30

Local: Faculdade de Ciências da Saúde - FACS/UERN

Endereço: Rua Atirador Miguel Antônio da Silva, s/n, Bairro Aeroporto, Mossoró

Assinatura de pactos, Plano Brasil Sem Fome e protocolos de intenções com governo do estado, Banco do Nordeste, entidades e empresas

Data: sexta-feira (15/09/2023)

Horário: 10h30

Local: Teatro Lauro Monte

Endereço: Rua Dr. Almeida Castro, Centro, Mossoró

Entrega da Unidade de Beneficiamento de Algodão Agroecológico e assinatura de contratos do PAA

Horário:14h40

Local: Sítio Lagoa do Clementino

Endereço: Sítio Lagoa do Clementino, Apodi, Mossoró-RN