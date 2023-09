Suspeito de abusar sexualmente de crianças em Porto do Mangue é preso em Pendências. Homem, de 34 anos, foi localizado nesta sexta-feira (15), próximo ao mercado central do município de Pendências. As investigações foram iniciadas a partir de uma denúncia, realizada pelos órgãos de proteção de vulneráveis, sobre um homem do município de Porto do Mangue, que estaria abusando sexualmente de crianças. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela justiça do RN. No momento em que foi abordado pelos policiais, o suspeito não apresentou qualquer reação.

Nesta sexta-feira (15) a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, atráves de sua 42ª Delegacia, com atuação em Areia Branca e Porto do Mangue, prendeu um homem 34 anos, suspeito de cometer crimes de estupro de vulnerável.

A prisão aconteceu no ao lado do Mercado Central do município de Pendências. Ao ser abordado pelos policiais, o homem não apresentou reação.

As investigações foram iniciadas a partir de uma denúncia, realizada pelos órgãos de proteção de vulneráveis sobre um homem do município de Porto do Mangue, que estava abusando sexualmente de crianças.

A polícia civil realizou diligências e ouviu depoimentos dos envolvidos, com o objetivo de apurar a denúncia e formar um conjunto probatório em desfavor do suposto autor. Diante dos fatos, o caso foi encaminhado ao Ministério Público do Rio Grande do Norte, que solicitou a prisão dele, sendo atendido pelo Poder Judiciário.

Após a prisão, o suspeito foi ouvido na delegacia de Areia Branca. Em seguida, ele foi conduzido para realização de exame de corpo de delito no Itep, em Mossoró, e, posteriormente, será encaminhado para a Cadeia Pública, onde ficará à disposição da justiça

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações por meio das denúncias anônimas, através do disque denúncia do número WhatsApp: (84) 9.8136.6735 com garantia de SIGILO ABSOLUTO.