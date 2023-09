Polícia registra homicídio no final de semana, no município de Areia Branca. O crime aconteceu no sábado (16). Francisco Jonatas de Souza Silva, conhecido como “Kikinho”, de 34 anos, foi assassinado a tiros, no bairro Nordeste. A vítima, que trabalhava como mototaxista, foi surpreendida por um único suspeito, que se aproximou já desferindo disparos contra ela, que não teve tempo de reagir. O atirador fugiu em seguida. A motivação do crime, bem como sua autoria, serão investigados pela polícia civil.

FOTO: REPRODUÇÃO/FIM DA LINHA