Líder de facção potiguar conhecido como “Chocolate” é preso em Caruaru/PE. O homem foi preso na quarta-feira (13), em uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte (FICCO/RN) e policiais da Delegacia da Polícia Federal em Caruaru/PE. “Chocolate”, que possuía dois mandados de prisão expedidos pela Justiça do Estado do RN, havia rompido sua tornozeleira eletrônica e estava foragido desde então. Suas condenações envolviam associação criminosa, roubo qualificado, receptação e tráfico de drogas.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio Grande do Norte (FICCO/RN), e policiais da Delegacia da Polícia Federal em Caruaru/PE, prenderam, no final da tarde de quarta-feira (13), importante liderança de facção criminosa com atuação no RN, conhecido como “Chocolate”, e que estava foragido da justiça.

“Chocolate”, que possuía dois mandados de prisão expedidos pela Justiça do Estado do RN, havia rompido sua tornozeleira eletrônica e estava foragido desde então. Suas condenações envolviam associação criminosa, roubo qualificado, receptação e tráfico de drogas.

Os policiais encontraram o foragido trafegando com seu veículo pelas ruas de Caruaru. No momento da abordagem, ele chegou a apresentar nome e RG falsos, e por isso foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal naquela cidade para lavratura de Auto de Prisão em Flagrante, pelo crime de uso de documento falso.

Após a prisão, o homem passou por audiência de custódia, foi trazido até Natal pela equipe da FICCO/RN - tendo em vista a periculosidade do preso, e colocado à disposição da Justiça.

As ações policiais das FICCO são produto da cooperação entre forças de segurança, com foco na inteligência, sendo compostas, além da PF, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Rio Grande do Norte (SSPDS-RN), Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN), Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte (PC-RN), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).