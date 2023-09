Inscrições para o programa CNH Popular se encerram na próxima segunda-feira, 25; veja como se cadastrar

Para se inscrever, os candidatos deve acessar o site: cnhpopular.detran.rn.gov.br. A seleção dos condutores acontece até o dia 13 de outubro. As vagas serão distribuídas entre os beneficiários do Bolsa Família do Governo Federal, devidamente cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), além de outros beneficiários de programas assistenciais enquadráveis em situações similares e previsto em lei.

As inscrições para o Programa CNH Popular se encerram na próxima segunda-feira dia 25. Conforme edital lançado no último dia 11 pelo governo do estado, serão mil vagas distribuídas entre as categorias A, B, C, D e E, para a população de baixa renda.

Para se inscrever, os candidatos deve acessar o site: cnhpopular.detran.rn.gov.br.A seleção dos condutores acontece até o dia 13 de outubro. A primeira edição do programa aconteceu em 2021, com 353 vagas e investimento total de R$ 600 mil reais. Este ano, está previsto o investimento de R$ 1.949.782,50.

As vagas serão distribuídas entre os beneficiários do Bolsa Família do Governo Federal, devidamente cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), além de outros beneficiários de programas assistenciais enquadráveis em situações similares e previsto em lei.



O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) divulgou um número de telefone para atendimento exclusivo aos candidatos do Programa CNH Popular 2023. O contato é o (84) 99807-7173, disponível para chamadas e mensagens via Whatsapp de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 8h às 14h.

Detran/RN disponibiliza contato telefônico para candidatos do Programa CNH Popular

O programa inclui a isenção de taxas relativas a exames clínico-médicos de aptidão física e mental; exame psicológico; licença de aprendizagem e direção veicular; custos de confecção da primeira CNH ou, em caso de mudança, para a categoria C, D e E. O Departamento de Trânsito também arcará com as despesas referentes aos cursos teórico e prático de direção veicular, ministrados pelos Centros de Formação de Condutores (CFC’s).