Popular consegue capturar gato-mourisco ao investigar sumiço de galinhas na zona rural de Mossoró

O caso aconteceu no sítio Córrego, nesta segunda-feira (18). Guardas municipais do pelotão ambiental foram acionados para resgatar o animal, após ele ser capturado pelo proprietário do sítio. O homem contou que suas galinhas estavam desaparecendo e começou a investigar, foi quando descobriu que se tratava de uma gato-mourisco. Ele então preparou um tipo de gaiola para conseguir capturar o animal. O gato foi levado para avaliação de veterinários do ICMBio e, quando estiver em condições, deverá ser liberado na natureza.