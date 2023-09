3R Petroleum anuncia paralisação na operação na Refinaria Clara Camarão por 90 dias

Por meio de nota, a empresa informou que comunicou sobre a paralisação à Agência Natural do Petróleo (ANP), órgão regulador do setor de Óleo e Gás, nesta quinta-feira (21). A refinaria Clara Camarão fica localizada em Guamaré, na Costa Branca potiguar, e era administrada pela Petrobras até junho deste ano, mas passou à gestão da empresa 3R junto com outros equipamentos do Polo Potiguar, vendido pela estatal. De acordo com a empresa, a paralisação é necessária para atividades de manutenção preventiva da Refinaria.

A 3R Petroleum anunciou na manhã desta sexta-feira (22) que realizará uma paralisação das atividades por 90 dias na Refinaria Potiguar Clara Camarão (RPCC). A paralisação segundo a empresa, é necessária para atividades de manutenção preventiva da Refinaria.

Por meio de nota, a empresa informou que comunicou sobre a paralisação à Agência Natural do Petróleo (ANP), órgão regulador do setor de Óleo e Gás, nesta quinta-feira (21).

A refinaria Clara Camarão fica localizada em Guamaré, na Costa Branca potiguar, e era administrada pela Petrobras até junho deste ano, mas passou à gestão da empresa 3R junto com outros equipamentos do Polo Potiguar, vendido pela estatal.

A 3R disse ainda que as atividades de paralisação já estavam previstas para serem realizadas antes mesmo de a 3R assumir o ativo e serão realizadas pela Companhia para aumentar a “confiabilidade e segurança das operações”, bem como recuperar a capacidade nominal das unidades de refino U-260 e U-270, transferidas para a Companhia com capacidade para processar cerca de 75% de sua capacidade nominal.



Ainda de acordo com a companhia, não haverá impacto no quadro geral de seus colaboradores alocados nas unidades e que o abastecimento de combustíveis leves (diesel e gasolina) para as distribuidoras locais permanecerá sendo feito por meio do Terminal Aquaviário de Guamaré.

Com informações da Tribuna do Norte.