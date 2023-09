[COLUNA ESPLANADA] PP mantém a insaciedade por cargos no Governo Lula

[COLUNA ESPLANADA] Comandado pelo ex-ministro de Bolsonaro Ciro Nogueira (PI) e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), o PP mantém a insaciedade por cargos no Governo Lula da Silva. Por ora, conseguiu apenas o Ministério do Esporte, sob o comando do deputado André Fufuca (MA). Caciques e líderes do partido têm batido ponto no Palácio do Planalto. Anteontem, foram recebidos pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e apresentaram nova fatura. Querem cargos na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e na Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Atualmente, a Conab é presidida pelo petista gaúcho Edegar Pretto - ligado ao MST. Depois de extinta, a Funasa será recriada pelo Governo. A Caixa Econômica Federal também está no radar do partido, que já a controlou nas gestões de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini

com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo





BRASÍLIA, SEXTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2023 - Nº 3.711

Insaciedade

Comandado pelo ex-ministro de Bolsonaro Ciro Nogueira (PI) e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), o PP mantém a insaciedade por cargos no Governo Lula da Silva. Por ora, conseguiu apenas o Ministério do Esporte, sob o comando do deputado André Fufuca (MA). Caciques e líderes do partido têm batido ponto no Palácio do Planalto. Anteontem, foram recebidos pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e apresentaram nova fatura. Querem cargos na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e na Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Atualmente, a Conab é presidida pelo petista gaúcho Edegar Pretto - ligado ao MST. Depois de extinta, a Funasa será recriada pelo Governo. A Caixa Econômica Federal também está no radar do partido, que já a controlou nas gestões de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro.

Em cima do lance

A divulgação de vídeos e áudios do VAR - tecnologia usada para auxiliar as decisões do árbitro - poderá passar a ser instantânea. O projeto (PL 5.926/19), que prevê a medida, avança na Comissão de Esporte do Senado. Do senador Carlos Portinho (PL-RJ), visa disponibilizar para reprodução dos veículos de comunicação, ao vivo, o conteúdo da comunicação entre o árbitro, os assistentes de vídeo e bandeirinhas. É para o telespectador e ouvinte dos rádio saber na hora o que eles decidem.





Leme

Exposto na delação do tenente-coronel Mauro Cid, o almirante Almir Garnier Santos teve passagem turbulenta pelo comando da Marinha. Emplacou parentes (esposa e filho) em altos cargos no Governo, fez turismo na Itália nas asas da FAB, curtiu postagem que insinuava desconfiança das urnas e não passou o leme ao seu sucessor Marcos Sampaio Olsen, em janeiro.

Piso

Professores de todo o País tiveram seus direitos garantidos pelo Supremo Tribunal Federal, que manteve o critério de reajuste do piso nacional. A Corte considerou constitucional o artigo - da lei 11.738/08 - que dá ao Ministério da Educação a obrigação de divulgar a atualização do cálculo todos os anos.

Homem-bomba

Embora tenha ficado calado na CPI do 8 de janeiro, o blogueiro Wellington Macedo de Souza pode contribuir e muito com as investigações da comissão. Ele e advogados deixaram a sessão inclinados a fazer uma delação. Os trâmites serão alinhados nos próximos dias. Macedo, preso no Paraguai há dias, já está condenado a seis anos por arquitetar o frustrado atentado a bomba nas proximidades do Aeroporto de Brasília.

“Assalto elegante"

Um executivo que desembarcou no Aeroporto Santos Dumont optou por pegar o primeiro táxi comum rumo a Botafogo, na segunda-feira, e sofreu um assalto elegante. O trecho de apenas 8 km custou estupendos R$ 60. O taxista, à boca pequena, citou "sessentinha" diante do taxímetro propositalmente "quebrado". Constrangido, o passageiro, que conhece bem o Rio, não quis brigar.

Correção

Ao contrário do publicado nesta Coluna, na edição da quarta-feira, o piloto André Marques é da Copa Truck, e não da Fórmula Truck.

ESPLANADEIRA

#EditoraFTD realiza hoje e amanhã o evento Integra Confessionais Regional. # Nexus Tecnologia apresenta 1º holograma de linguagem natural do Brasil na 21º edição do Conare%c. # Banco do Brasil pede suspensão da recuperação judicial da 123 Milhas e Justiça acata pedido. # Pesquisa da Thomson Reutes revela que 81% dos profissionais jurídicos esperam ciação de novos serviços com adoção de IA Generativa. # Deborah Secco e Giovanna Antonelli estrelam nova campanha publicitária da Rennova "Qual é o seu segredo?". # Prefeitas e vice se reúnem em Brasília para II Encontro Nacional de Prefeitas nos dias 25 e 26. # Vesper Venture realiza Annual Meeting em Florianópolis, nos dias 25 e 26. # CGU apresenta hoje relatório de avaliação dos empréstimos consignados feitos para beneficiários do Auxílio Brasil.