Prefeitura de Mossoró aumenta disponibilidade de água na zona rural

O trabalho consiste na retirada e instalação de bombas dos poços. Na última segunda-feira (18), a equipe retirou a bomba do poço do PA Santa Rita de Cássia para conserto. A peça foi instalada na última quinta-feira (21). O abastecimento na comunidade está normalizado. Na semana passada a equipe também realizou serviço de manutenção na adutora Carmo/Sussuarana. O trabalho foi realizado no dia 19. Foram trocados 5 metros de canos e ajustes de solda. Também no mesmo dia a Seadru concluiu o serviço na adutora de Barreira Vermelha. Ela está funcionando normalmente.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) continua o trabalho intenso na zona rural de Mossoró para aumento da disponibilidade de água. Na semana passada, a equipe da Seadru esteve em várias localidades realizando a manutenção dos equipamentos.



Na última sexta-feira (22), o poço de PA Sussuarana voltou a funcionar normalmente. O equipamento utilizado para os animais da comunidade e também foram retirados três vazamentos da adutora que vai do Carmo para Melancias. Ao longo da semana também houve manutenção elétrica no poço do Sítio Chafariz.



“Todos os serviços realizados pela Prefeitura de Mossoró têm o objetivo de melhorar o abastecimento, a quantidade de água. Conseguimos aumentar o aporte de água para as comunidades conseguirem ter maior autonomia, maior condição de bem-estar”, destacou o titular da Secretaria de Agricultura de Mossoró, Faviano Moreira.