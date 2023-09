Assaí Atacadista será inaugurado nesta sexta-feira (29), em Mossoró. A primeira loja da rede em Mossoró, sendo também a primeira no interior do estado, estará de portas abertas a partir das 8h. Localizada na Avenida Wilson Rosado de Sá, no bairro Abolição (na antiga sede da Fábrica da Usibras), o Assaí Mossoró é a primeira unidade da Companhia no interior do estado potiguar. A loja gerou mais de 500 empregos, sendo 297 diretos e 203 indiretos. Em pleno funcionamento, o Assaí estará aberto de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 7h às 20h.

A unidade traz a geração mais moderna de lojas do Atacadista, com pé direito alto, iluminação sustentável, climatização, corredores largos e espaçosos, para oferecer uma melhor experiência de compras para os(as) consumidores(as) da região.

Além disso, conta com serviços, como: Açougue, Empório de Frios, Cafeteria e Padaria, o Assaí é uma rede de atacarejo – ou seja, vende tanto no atacado (para quem deseja comprar em grandes volumes e, com isso, pagar menos – a exemplo de pequenos e médios comerciantes do ramo de alimentação) quanto em varejo (em pequenas quantidades, formato muito buscado por famílias e consumidores finais).

Em ambos os casos, os preços são identificados nas etiquetas dos produtos e geram economia ao cliente. Comprando no Assaí, é possível economizar de 10 a 15% na comparação com formatos tradicionais de super e hipermercados.

