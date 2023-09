Mossoró será sede do Poder Executivo Estadual a partir desta quarta, 27. A sede do Governo do RN será transferida para a capital do oeste potiguar, até o dia 29 de setembro. A mudança acontece em virtude das comemorações pela passagem do aniversário de 140 anos de libertação dos escravos, em Mossoró, que ocorreu em 30 de setembro de 1883, cinco anos antes da Lei Áurea. A data é considerada a maior festa cívica da cidade e um motivo de orgulho para os potiguares.

A mudança, autorizada por lei publicada na edição do dia 4 de setembro, no Diário Oficial do Estado, acontece em virtude das comemorações pela passagem do aniversário de 140 anos de libertação dos escravos, em Mossoró, que ocorreu em 30 de setembro de 1883, cinco anos antes da Lei Áurea.

A data é considerada a maior festa cívica da cidade de Mossoró e um motivo de orgulho para os potiguares.

“O Município de Mossoró festeja, na respectiva data, a extinção do regime escravocrata até então vigente no correspondente território, 5 (cinco) anos antes da publicação da Lei Áurea, o que revela a importância desta comemoração não só para os mossoroenses, mas para todo o povo brasileiro”, disse a governadora.

A transferência do governo para Mossoró também aproxima o cidadão do governo estadual e de suas políticas públicas, que poderão ser desenvolvidas com maior precisão, considerando as reais necessidades da Região Oeste do Estado.