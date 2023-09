Saque Livre: Projeto social de vôlei abre 80 vagas no Ginásio Pedro Ciarlini

O projeto social de vôlei, um dos mais procurados no calendário do ginásio municipal Pedro Ciarlini, conta com um acréscimo de horários. A partir de agora, além dos turnos vespertinos, o público terá a opção de aulas pela manhã.



O “Saque Livre” é desenvolvido desde fevereiro pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ) e conta, atualmente, com mais de 50 participantes, entre meninos e meninas. Para o novo turno matutino, 80 vagas estão disponíveis nas categorias masculino e feminino. A faixa etária compreendida é de 9 até 20 anos.



Para se inscrever, é necessário comparecer a Secretaria de Esporte e Juventude, localizada no ginásio municipal, das 7h às 17h, portando CPF e comprovante de residência do(a) inscrito(a) e do responsável.