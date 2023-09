Deputada Isolda realiza Seminário com Banco do Nordeste sobre novo Centro Cultural em Mossoró

O Seminário contará com a presença de especialistas da área cultural, artistas locais, companhias de teatro e também representantes do Banco do Nordeste, UERN, Secretaria Extraordinária da Cultura e Fundação José Augusto. Será uma oportunidade para discutir amplamente sobre o funcionamento do Centro Cultural. Na ocasião, o Superintendente Estadual do Banco do Nordeste, Jeová Lins de Sá, fará a assinatura do termo de instalação do CCBN no Teatro Lauro Monte Filho.

Nesta quinta-feira, 28, a deputada estadual Isolda Dantas (PT/RN) irá realizar um Seminário que discutirá sobre o Centro Cultural BNB em Mossoró. O evento acontecerá no Teatro Lauro Monte Filho, a partir das 9h, e promete esclarecer informações sobre o novo equipamento cultural que se instalará na cidade.



O Seminário contará com a presença de especialistas da área cultural, artistas locais, companhias de teatro e também representantes do Banco do Nordeste, UERN, Secretaria Extraordinária da Cultura e Fundação José Augusto. Será uma oportunidade para discutir amplamente sobre o funcionamento do Centro Cultural.



Na ocasião, o Superintendente Estadual do Banco do Nordeste, Jeová Lins de Sá, fará a assinatura do termo de instalação do CCBN no Teatro Lauro Monte Filho.



Mossoró, reconhecida por muitos como a capital da Cultura, tem motivos para celebrar, pois ganhará um Centro Cultural com o selo do Banco do Nordeste, anunciado pela governadora em agosto durante visita à cidade. O Teatro Lauro Monte será o palco desse equipamento, as e os artistas das mais diversas áreas e toda a população de Mossoró têm muito a ganhar com essa adição cultural no cenário local e a nível nacional, mas também muito a discutir sobre o novo Centro de Cultura.