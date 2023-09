Governo se instala em Mossoró nesta quarta sob forte críticas aos serviçso da CAERN

A Governadora Fátima Bezerra vem a Mossoró, junto com seu secretariado, instala o governo em Mossoró em homenagem aos 140 anos da abolição da escravatura. Está previsto reuniões com a Reitoria da UERN, inauguração de poço no Assentamento Olga Benário e a transferência do Aeroporto Dix Sept Rosado para o controle da Infraero, inclusive com a presença do ministro Silvio Filho, de Portos e Aeroportos. Sobre as reclamações da população de Mossoró com o abastecimento, a CAERN tem informado que investe mais de R$ 100 milhões para normalizar o abastecimento da cidade.

A partir desta quarta-feira (27), o Governo do Estado terá uma nova sede. Até a próxima sexta-feira (29) o Rio Grande do Norte será governado a partir do município de Mossoró, em homenagem aos 140 anos da abolição da escravatura na capital do Oeste e sob forte crítica com relação ao abastecimento da cidade de Mossoró pela CAERN.

A governadora Fátima Bezerra e parte do secretariado estarão no município e o evento de instalação irá ocorrer às 18h da quarta-feira (27), na reitoria da Universidade Estadual da RN, a UERN, no Centro de Mossoró. A última vez que isso tinha ocorrido foi em 2021.

A ideia é descentralizar a administração estadual, aproximando-a ainda mais da população de Mossoró e municípios vizinhos. O primeiro compromisso oficial ocorre logo após a cerimônia de transferência: uma reunião com a gestão superior da UERN.

Não foi informado a pauta da reunião.

Entre as agendas previstas, na quinta-feira (29) haverá a entrega de um poço artesiano movido a energia solar no assentamento Maisa Agrovila Olga Benário e, na sexta-feira (29), a assinatura de transferência da administração do aeroporto Dix-Sept Rosado do Governo do Estado para a Infraero, com a presença do ministro Silvio Filho.

Ainda na sexta-feira, 29, a governadora Fátima Bezerra e seus secretários, assim como o prefeito Allyson Bezerra e seus secretários, estão sendo esperados na inauguração do Assai Atacadista, ao lado da Usibras. A solenidade de inauguração terá início às 8h.

Outras agendas irão acontecer nas áreas de segurança pública, recursos hídricos, cultura e assistência social, além de temas de interesses da população de municípios vizinhos, como Serra do Mel, Upanema, Baraúna, Grossos, Governador Dix Sept Rosado, Tibau, Areia Branca, entre outras cidades da região.

Sobre as reclamações do abastecimento em praticamente 100% dos bairros da cidade de Mossoró, a CAERN tem mantido esforços para superar os problemas, com investimento de mais de R$ 100 milhões, na conclusão do Sistema Adutor Santa Cruz Mossoró e a com a perfuração de dois poços, um no rincão e outro no bairro Aeroporto II.

As reclamações já existiam há anos, mas de julho pra cá aumento substancialmente, depois que o Poço 11, no Bairro Abolição I, quebrou e não teve mais como recuperá-lo. Era a principal fonte de abastecimento de Mossoró. A CAERN tem outros 19 poços menores, que também apresentam problemas com frequência. Em julho passado, por exemplo, dos 20 poços, 9 tiveram problemas.

Além de pouca água, o sistema que a distribuí também enfrenta problemas graves, com entupimento com calcário. Quanto um tudo se fecha, é necessário a CAERN abrir um buraco na rua para fechar o rompimento, ocasionando a falta de água nas residências.





SERVIÇO

O QUE: Transferência do Governo do Estado para Mossoró

ONDE: (Cerimônia de transferência) Reitoria da UERN - R. Dr. Almino Afonso, 478 - Centro, Mossoró.

QUANDO: Cerimônia: quarta-feira (26/09/2023), 18h. Permanência do Governo em Mossoró até 29/09/2023