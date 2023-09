Publicado decreto de desapropriação de áreas para construção da estrada interligando as BRs 304 e 110

Esta rodovia interliga a BR 304, no trecho acesso a Fortaleza (CE), a BR 110, no trecho de acesso a Areia Branca, ao norte da cidade de Mossoró, está orçado em mais de 40 milhões e é considerada pelo Governo uma das principais obras do Programa Realiza. “Essa é uma obra bastante sonhada pelo povo mossoroense. Estamos dando mais um passo importante, e demonstra o nosso compromisso em transformar esse sonho em realidade. Um grande projeto de mobilidade urbana que vai desafogar o trânsito, gerar empregos e dar um salto de desenvolvimento na cidade”, destaca o prefeito Allyson Bezerra