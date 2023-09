MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 27/09/2023

Nesta quarta-feira (27) hoje vamos conversar com o Kadson Eduardo, Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de Mossoró, sobre o andamento das obras do Programa Mossoró Realiza, Jovem do Futuro, o quadro de finanças do município, salário dos servidores e o espetáculo Auto da Liberdade, que começa nesta quarta-feira, no Largo da Estação das Artes Elizeu Ventania. Acompanhe ao vivo, a partir das 8h10, na Rádio Difusora de Mossoró, no canal Mossoró Hoje, no Youtube, e nas redes sociais do Mossoró Hoje.

MOSSORÓ

Prefeitura publica decreto desapropriando áreas para construção da estrada interligando a BR 304 a BR 110

Governo do Estado se instala em Mossoró nesta quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023

“Conte aí, Professor! historiador Tales Augusto explica o que foi o Motim das Mulheres

Deputada Isolda realiza seminário sobre a funcionalidade do Centro Cultural do Banco do Nordeste que vai funcionar no Teatro Lauro Monte Filho

Assai Atacadista prepara inauguração de sua unidade em Mossoró às 8 horas desta sexta-feira, dia 29

ESTADO

Comissão de Constituição e Justiça aprova proibição de smartphones em sala de aula nas escolas públicas do Rio Grande do Norte

IBAMA garante a governadora Fátima Bezerra que até amanhã libera a licença de operação para a Petrobras voltar a operar no Rio Grande do Norte

Prefeitura de Guamaré publica edital de concurso público com 274 vagas em várias áreas

Programa CNH Popular recebe mais de 70 mil inscrições no site do Detran do Rio Grande do Norte

No Seridó, a temperatura pode chegar a 40 graus, em Caicó; tempo mais quente é consequência do El Ñino

POLÍCIA

Polícia Civil prende suspeita portando 5 quilos de crack e uma arma de fogo no bairro Nova Mossoró

Polícia Civil do RN trabalhando em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais prenderam 3 estelionatários acusados de aplicarem centenas de golpes através das redes sociais

Polícia desarticula “tribunal do crime” de facção criminosa na cidade de Parnamirim

Caso Ingrid: Acusado de matar a esposa com tiro na cabeça em São Paulo é preso na cidade de Antônio Martins, no Oeste do RN

NACIONAL

EX do GSI, General Heleno silencia sobre Bolsonaro e mente para minimizar o papel do ajudante de ordens Mauro Cid na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro

Tribunal Superior Eleitoral exclui as Forças Armadas da fiscalização das urnas após o uso político durante o Governo Bolsonaro

Relatório preliminar da OMS aponta que falha em usinas eólicas e solares no Nordeste causou o apagão em 25 estados

ENTREVISTA

