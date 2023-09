Abertura de contas do “Jovem do Futuro” é concluída; pais precisam ir à Caixa regularizar. Os adolescentes, com idade até 16 anos, que estão participando do programa, precisam que os pais ou responsáveis compareçam até a agência da Caixa para assinar uma autorização e poder assim realizar a movimentação bancária. Uma exigência do Banco Central. Os responsáveis legais e os jovens beneficiários menores foram convocados por meio de mensagens no WhatsApp a comparecerem à agência da Caixa, localizada na rua Coronel Gurgel, 406, Centro, entre os dias 27 e 29 de setembro, a partir das 9h, com a seguinte documentação: Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o contato de celular atual.

A Prefeitura Municipal de Mossoró, em parceria com a Caixa Econômica Federal, finalizou nesta terça-feira (26) o processo de abertura das contas dos jovens/responsáveis, beneficiários participantes do programa “Jovem do Futuro”.

Os adolescentes, com idade até 16 anos, que estão participando do programa, precisam que os pais ou responsáveis compareçam até a agência da Caixa para assinar uma autorização e poder assim realizar a movimentação bancária. Uma exigência do Banco Central.

Os responsáveis legais e os jovens beneficiários menores foram convocados por meio de mensagens no WhatsApp a comparecerem à agência da Caixa, localizada na rua Coronel Gurgel, 406, Centro, entre os dias 27 e 29 de setembro, a partir das 9h, com a seguinte documentação: Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o contato de celular atual.

“É importante mencionar que a Caixa separou esses três dias para realizar o atendimento previamente agendado, conforme a planilha que divulgamos por meio do WhatsApp e no site do programa “Jovem do Futuro”. Para que o atendimento seja bem-sucedido, pedimos que cumpram com as datas e os horários estabelecidos. Uma orientação também da própria agência”, ressaltou Sheyla Pedrosa da comissão do programa “Jovem do Futuro".

O programa tem oportunizado o acesso à qualificação profissional e cidadã a 1.000 jovens entre 15 e 18 anos, residentes nas zonas rural e urbana. Para mais informações é só acessar o link: https://jovemdofuturo.mossoro.rn.gov.br/.