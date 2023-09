Caern paralisa abastecimento de parte do Santo Antônio, Barrocas e parte do Bom Jardim. A parte do Santo Antônio afetada inclui a área do Santa Helena e adjacências. Segundo a Companhia, a paralisação aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), devido a um problema elétrico no conjunto motobomba do poço 18. A previsão é religar o sistema até o final da manhã da sexta-feira (29). Após o religamento, a previsão é normalizar o abastecimento em até 48 horas.

FOTO: REPRODUÇÃO