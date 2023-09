Estreia do espetáculo “Auto da Liberdade 2023” acontece às 20h desta quarta-feira (27)

O espetáculo “Auto da Liberdade 2023” estreia nesta quarta-feira (27), resgatando os quatro atos libertários de Mossoró: Motim das Mulheres, a Libertação dos Escravos, a Resistência ao bando de Lampião e o Primeiro Voto Feminino.

Aberto ao público, o evento acontecerá nos dias 27, 28 e 29 deste mês, sempre a partir das 20h, na Estação das Artes Elizeu Ventania.

Muitos profissionais seguem se dedicando para a realização de um grande espetáculo. Este ano, são mais de 140 pessoas envolvidas na execução do Auto da Liberdade, entre figurinistas, aderecistas, cenógrafos, ferreiros, marceneiros, produtores, produção musical, coreografia, assistência de direção, maquiagem. A direção é de Leonardo Wagner.

Titular da Secretaria Municipal da Cultura, Igor Ferradaes convida a população a prestigiar o “Auto da Liberdade”. “Estamos preparando um grande espetáculo, notabilizando os quatro atos libertários de Mossoró. O evento é aberto ao público e gostaria de convidar a população a prestigiar o Auto da Liberdade 2023, que certamente será uma manifestação artística de excelência e um momento de revisitação da história”, declarou.

Além de prestigiar o “Auto da Liberdade” presencialmente, o público terá também a oportunidade de assistir pelo YouTube. A primeira apresentação do espetáculo será transmitida pelo canal da Prefeitura de Mossoró na plataforma, a partir das 20h. O canal da Prefeitura está acessível por meio do link youtube.com/PrefeituradeMossoróOficial.

ATOS LIBERTÁRIOS

Motim das Mulheres - Em 4 de setembro de 1875, cerca de 300 mulheres saíram pelas ruas de Mossoró em protesto contra a obrigatoriedade do Alistamento Militar. À época, protestavam sobre a convocação de seus esposos e filhos para o Exército ou Marinha. As mulheres ocuparam unidades públicas e delegacias, munidas de utensílios domésticos para chamar atenção das autoridades.

Libertação dos Escravos - Mossoró foi pioneira na abolição dos escravos. O município fez jus à liberdade aos escravos da cidade em 30 de setembro de 1883, cinco anos antes da Lei Áurea. À data, todos os escravos que moravam na cidade estavam livres.

Resistência ao bando de Lampião - Em 1927, a cidade de Mossoró sofreu um grande ataque promovido pelo bando de Lampião. Os cangaceiros queriam extorquir relevante quantia do banco e comércio local. Com bravura e resistência, os mossoroenses montaram trincheiras tendo sido comandados pelo prefeito Rodolfo Fernandes. Mossoró conseguiu vencer a batalha e expulsar o bando de Lampião.

Voto Feminino - Celina Guimarães Vianna foi a primeira eleitora do Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral pontua que, com o advento da Lei n.º 660, de 25 de outubro de 1927, o Rio Grande do Norte foi o primeiro Estado que estabeleceu que não haveria distinção de sexo para o exercício do sufrágio. Assim, em 25 de novembro de 1927, na cidade de Mossoró, foi incluído o nome de Celina Guimarães Vianna na lista dos eleitores do Rio Grande do Norte. O fato repercutiu mundialmente, por se tratar não somente da primeira eleitora do Brasil, mas de toda a América Latina.