Falha em sistemas de usinas eólicas e solares causou apagão de agosto, diz ONS

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apontou que a principal causa do apagão registrado em 15 de agosto foi uma falha no funcionamento de equipamentos de controle de tensão de usinas eólicas e solares da Linha de Transmissão Quixadá-Fortaleza II, no Ceará. A informação consta da minuta do relatório de análise de perturbação (RAP).



Segundo a minuta, esses equipamentos deveriam compensar automaticamente a queda de tensão decorrente da abertura da linha de transmissão, porém o desempenho no momento da ocorrência ficou aquém do previsto nos modelos matemáticos fornecidos pelos agentes e testados em simulações pelo ONS.



“A análise da perturbação permitiu constatar que o desempenho dos controles em campo, de usinas eólicas e solares, em especial no que tange à capacidade de suporte dinâmico de potência reativa, foi muito aquém dos modelos matemáticos fornecidos pelos agentes e representados na base de dados oficial”, afirma o relatório.



O Operador Nacional do Sistema afirma que a diferença nos dados fornecidos tornou “impossível a identificação prévia por parte do ONS do risco de atuação da PPS (Proteção de Perda de Sincronismo) causado pelo colapso de tensão em parte do sistema” depois do desligamento da linha.

Precauções

No documento, constam providências a serem tomadas pelos agentes, assim como para os geradores eólicos e fotovoltaicos . Ao todo, foram centenas de apontamentos que os agentes e o ONS terão de implementar até julho de 2024.



As providências vão desde ajustes em proteções, passando por problemas na comunicação com os agentes no momento da recomposição, até a validação dos modelos matemáticos de todos os geradores eólicos e fotovoltaicos, entre outras.



No RAP também estão elencadas providências que já foram tomadas. Dentre elas, a atualização da base de dados oficial, pelo ONS, com a performance dos parques eólicos e fotovoltaicos da forma como foi observada durante o apagão, de modo a utilizá-la nos estudos de caráter operativo.

O RAP que está em elaboração é um dos mais importantes da nossa história e será fundamental para o aprimoramento do planejamento, da operação, da regulamentação e da integração de novos projetos”, disse Luiz Carlos Ciocchi, diretor-geral do ONS.

Com informações de Agência o Globo.