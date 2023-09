“A prefeitura trabalha para dar dignidade as pessoas”, diz secretario sobre construção de 10 UBSs na zona rural de Mossoró

De acordo com o secretário municipal Planejamento Orçamento e Gestão da Prefeitura de Mossoró, Kadson Eduardo, logo após o processo de licitação as obras serão iniciadas. Os recursos para a construção das UBSs vieram via emenda da senadora Zenaide Maia, que destinou recursos para essas e outras importantes obras na cidade. Entre as comunidades que serão beneficiadas com os equipamentos de saúde estão: Hipólito, assentamento Jurema, Boa Fé, Puxa Boi, Mulunguzinho, Sussuarana, Cordão de Sombra, Favela, Picada, Pau Branco e Arisco.