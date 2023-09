"Auto da Liberdade 2023": veja como ficará o trânsito nas imediações da Estação das Artes. A interdição no trânsito acontecerá a partir desta quarta-feira (27), por volta das 20h, seguindo até o final do espetáculo. O mesmo ocorrerá nos demais dias de apresentação. A intervenção será na avenida Rio Branco, no trecho que compreende a rua Augusto Severo até a rua Dr. João Marcelino. O trecho da avenida será completamente fechado ao tráfego de veículos; veja outros trechos que devem ser evitados.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), realizará, nesta quarta-feira (27), intervenção na avenida Rio Branco, no trecho que compreende a rua Augusto Severo até a rua Dr. João Marcelino. A ação será necessária em virtude das atividades do espetáculo "Auto da Liberdade 2023".

A intervenção da via acontece a partir das 20h, devendo se estender até o final do evento, a depender da dispersão do público. O trecho da avenida será completamente fechado ao tráfego de veículos.

“Atenção, usuários da avenida Rio Branco, às proximidades do prédio da Estação das Artes. Em virtude do 'Auto da Liberdade', a Secretaria Mobilidade Urbana e Trânsito está tomando algumas atitudes para garantir a segurança, não somente de quem vai estar participando ou assistindo, mas também de todos os usuários, moradores e de quem utiliza essa via”, frisou o diretor de Mobilidade Urbana do Município, Luís Correia.

Além da via principal, outros pontos que interligam a avenida Rio Branco também receberão a intervenção, como rua Augusto Severo com a avenida Alberto Maranhão; Augusto Severo com Avenida Rio Branco (nas proximidades do Teatro Municipal); avenida Rio Branco com Augusto Severo (também nas proximidades do Teatro Municipal); avenida Dr. João Marcelino com Rio Branco (por trás da Estação); rua Meira e Sá com Alberto Maranhão; e rua Roderick Grandal, também com Alberto Maranhão.

As medidas são necessárias para a realização do evento como também para garantir a segurança das pessoas. A equipe dos agentes de trânsito estará disponível para contribuir no controle de tráfego e para auxílio dos motoristas no direcionamento de rotas alternativas. Os agentes também poderão ser acionados através do número 156.