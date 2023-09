“Conte aí, professor!”: Tales Augusto fala sobre Celina Guimarães e o primeiro voto feminino. No segundo episódio da série “Conte aí, professor!”, do portal MOSSORÓ HOJE em parceria com o professor Tales Augusto, você conhece um pouco sobre a história da professora Celina Guimarães Viana, pioneira em diversos, entre eles em ser a primeira mulher a ter seu voto registrado na América Latina. Ainda nesta semana, traremos também a história de resistência ao bando de Lampião e sua expulsão de Mossoró, além da libertação dos escravos 5 anos antes da Lei Áurea.

O PRIMEIRO VOTO FEMININO



Coube à professora natalense Celina Guimarães Viana o feito de ser a primeira mulher a votar em todo o Brasil. O palco dessa conquista pela igualdade de direitos, em 1928 (século XX), foi justamente a cidade de Mossoró, que mais uma vez saiu na frente e demonstrou todo o seu pioneirismo, já evidenciado com a libertação dos escravos e o Montim das Mulheres.

De acordo com os pesquisadores, a cidade de Mossoró entrou para a história não só do Brasil, como a primeira a ter voto feminino, mas mundialmente. Naquele período, muitas outras nações não admitiam tamanha “ousadia”.

A partir de Celina, o país passou por um verdadeiro movimento nacional em busca do título de eleitor. A princípio, cidades do RN e de mais outros nove estados brasileiros foram logo contagiadas pelo pioneirismo mossoroense.

Na época, o estado do RN era governado por Juvenal Lamartine e coube a ele a autorização para que as mulheres pudessem exercer o direito ao voto, que não era proibido pela Constituição Federal vigente à época (lei maior que, em resumo, regula a organização de um estado nacional e define quais são os direitos que serão considerados para aquela sociedade).

O primeiro voto feminino do Brasil ocorreu em Mossoró no ano de 1928 e só veio a ser regularizado oficialmente no Brasil em 1934 (o mossoroense viveu isso seis anos antes). O ato refletiu diretamente na luta pela emancipação feminina, contribuindo diretamente na causa.