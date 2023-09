Serviços gratuitos nas áreas de Saúde, Psicologia, Contábeis e Direito são ofertados na UNP

A Universidade Potiguar (UnP) está de portas abertas para a população de Mossoró e região. São serviços gratuitos, em diversas áreas, disponibilizado a crianças, jovens, adultos e idosos, no ambiente agradável e acolhedor da Universidade. Na Clínica Integrada de Saúde, os estudantes dos períodos finais, monitorados por preceptores e professores, realizam os mais variados atendimentos, como aplicação de vacinas, realização de curativos, consulta pré-natal, avaliação de lesões, além de atendimentos de fisioterapia, com consultas ortopédicas, traumas, geriatria, ginecologia, fisioterapia respiratória, entre outros atendimentos.

Além dos serviços de Enfermagem e Fisioterapia, também é possível a realização de acompanhamento psicológico. Funcionando nos três turnos, a população pode buscar atendimento infantil e adulto, incluindo também o suporte à paciente com TEA, entre outros.





“Muitos pais e mães tem dificuldade com relação a esse tipo de atendimento com os filhos que tem TEA. Na Clínica é possível ser atendido à noite e nosso atendimento tem uma duração de 50 min”, explicou a coordenadora da Clínica Integrada de Saúde, Lígia Araújo.

Outro atendimento que a população pode ter acesso gratuitamente é o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Potiguar. Os serviços abrangem as áreas de Consumidor, Suessão, Família, Lei Maria da Penha, Civil e Administrativo. As pessoas com renda de até dois salários mínimos podem buscar o atendimento presencialmente na Universidade.

E a partir da próxima quarta-feira, 27, serão retomados os atendimentos no Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil. No Núcleo, a população pode buscar os serviços de regularização de CPF, tira dúvidas sobre o Imposto de Renda e Microempreendedor Individual (MEI). Não é necessário agendamento.





Segundo Josivan Alves, gerente da UnP, Campus Mossoró, os serviços são importantes para a população e também para os alunos. “Os alunos têm a oportunidade de colocar em prática o que é trabalhado em sala de aula, e ao mesmo tempo, a população tem acesso a um serviço de qualidade e gratuito”, ressaltou.

Todos os atendimentos ocorrem na Universidade Potiguar, no Campus Mossoró, localizado na Av. João da Escóssia, 1561, Nova Betânia.

SERVIÇO

Clínica Integrada de Saúde

Contato: 3323-8287

Enfermagem: Segunda a quinta-feira, das 13h30 às 16h30 e das 18h às 21h.

Fisioterapia: Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Psicologia

Contato: 3323-8263

Segunda a quinta-feira, das 8h às 11h, 13h30 às 16h30, das 18h às 21h.

Núcleo de Prática Jurídica

Contato: 3323-8219

Segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Segunda e quinta-feira, das 17h às 20h.

Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil

Quarta-feira, das 9h as 12h e das 16h às 18h

Quinta e sexta-feira, das 16h às 18h.

