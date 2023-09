Caern investe mais de R$ 100 milhões para garantir o abastecimento de Mossoró

O Governo do Estado, por meio da Caern, vem investindo no abastecimento da segunda maior cidade do Estado. São mais de R$ 100 milhões em obras como a adutora Apodi-Mossoró, em dois poços sendo um no Bela Vista e outro no Rincão, no novo sistema de abastecimento das Abolições e nos serviços do Poço 11. Com este trabalho, a Caern garante segurança hídrica, expande o atendimento e leva mais qualidade de vida aos mossoroenses.



As obras da adutora Apodi-Mossoró estão em andamento no Sítio Carrasco, em Apodi. A Caern iniciou a obra da tubulação que vai interligar quatro dos sete poços que irão enviar água para Mossoró e a cidade de Governador Dix-sept Rosado. Serão investidos mais de R$ 82 milhões, nesta fase da obra, que vai assegurar garantia hídrica para as duas cidades, produzindo 1,1 milhão de litros de água por hora. A previsão de conclusão da adutora é julho de 2025.



Do total de recursos investidos para execução da adutora Apodi-Mossoró R$ 30,2 milhões são recursos próprios da Caern, R$ 35 milhões do FGTS e R$ 17,6 milhões do Orçamento Geral da União (OGU).



Foi iniciado o assentamento de 8,6 quilômetros de tubulação. Ela vai interligar quatro poços da captação no Sítio Carrasco, em Apodi. As redes possuem diâmetros que variam entre 250 a 400 milímetros.



Os próximos passos da obra serão a conclusão de quatro poços já perfurados que serão equipados, perfuração de outros três poços e construção de duas Estações Elevatórias de Água e seus respectivos reservatórios ao longo da adutora.



Em Mossoró, redes internas serão executadas e um reservatório com capacidade para 5 milhões de litros será erguido no bairro Bela Vista para armazenar e distribuir a água que chegará pela adutora. Também serão construídas caixas de transição e de derivação ao longo dos 59 quilômetros de adutora já assentados, no trecho entre os poços e a cidade de Mossoró.



O projeto original da adutora iria captar água da Barragem de Apodi. Mas infelizmente, a seca de 2012 a 2017 causou insegurança hídrica, fazendo com que a barragem permanecesse com baixo volume de água nos últimos anos. Por esse motivo, a Caern retomou o investimento com readequações ao projeto original, em relação à fonte de captação da água. Além do que a captação no Sítio Carrasco tem condições técnicas de garantir o envio de água para cidade, conforme estudos realizados.



Asfaltamento na Avenida Maria Odete no bairro Bela Vista



A Caern fez o asfaltamento de umas das faixas no trecho entre a BR-304 e o condomínio Américas, na avenida Maria Odete, no bairro Bela Vista em Mossoró. O trecho da rede principal da adutora de 800 milímetros foi executado no local e a adutora que tem uma extensão total de dois quilômetros será interligada ao reservatório que será erguido nas proximidades desta via. A partir deste reservatório, a água da adutora, que capta água em Apodi, será distribuída para a segunda maior cidade do Estado.



Caern investe R$ 17 milhões em dois novos poços para reforçar o abastecimento de Mossoró



As áreas de expansão na zona Oeste e Leste, em Mossoró, terão perfuração de dois novos poços para reforçar o abastecimento da cidade. Os poços terão o investimento de cerca de R$ 17 milhões na perfuração e aquisição de equipamentos específicos para o sistema da cidade. Os poços de Mossoró captam água no Arenito Assú, tendo profundidades que chegam a mais de 1.000 metros de profundidade.



Foram feitos estudos hidrogeológicos para definir a localização de dois poços em Mossoró. Um será no Rincão. A área já possui um reservatório não operado que será utilizado para armazenar água. Do outro lado da cidade, será perfurado o poço do Bela Vista. Os dois poços vão reforçar não só o abastecimento de suas respectivas regiões, como vão contribuir com o abastecimento de outras áreas.



A Caern já tem contrato vigente com empresa para fazer a perfuração dos poços. Devido às especificidades técnicas da cidade de Mossoró, dentre elas a temperatura da água e a profundidade do lençol freático, são necessários equipamentos diferenciados, que já estão em fase de fabricação.



Investimento no abastecimento de água dos Abolições I, II e parte do Santo Antônio chega a 3,1 milhões



Foi colocado em funcionamento um novo sistema de abastecimento para os bairros Abolição I, II e parte do Santo Antônio. Para garantir água na região, a Caern construiu emergencialmente uma adutora de 1,6 quilômetros e aumentou a produção de água dos poços 14 e 31, interligando ao sistema de abastecimento da região das Abolições.



Está sendo finalizado o processo de contratação de empresa com expertise em poços profundos para o serviço de reativação do poço 11. É importante ressaltar que os poços de Mossoró, com profundidades altas, necessitam de prestadores de serviço altamente especializados, existindo poucos no Brasil para atender a demanda da Caern. No total, com o investimento no novo sistema das Abolições e o novo serviço do poço 11 serão investidos mais R$ 3,1 milhões