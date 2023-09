Agentes de saúde e combate às endemias de Mossoró recebem novo fardamento

A entrega dos materiais aconteceu na Unidade Básica de Saúde Marcos Raimundo da Costa, no bairro Belo Horizonte, zona Sul da cidade. São aproximadamente 550 kits destinados aos profissionais da saúde contemplados com os importantes investimentos da gestão pública municipal. A iniciativa reflete a valorização e compromisso da Prefeitura com os servidores públicos do nosso município.

Na manhã desta quinta-feira (28), a Prefeitura de Mossoró realizou entrega de kits de fardamentos e equipamentos aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município. A entrega dos materiais aconteceu na Unidade Básica de Saúde Marcos Raimundo da Costa, no bairro Belo Horizonte, zona Sul da cidade.



São aproximadamente 550 kits destinados aos profissionais da saúde contemplados com os importantes investimentos da gestão pública municipal. A iniciativa reflete a valorização e compromisso da Prefeitura com os servidores públicos do nosso município.



O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, participou do ato de entrega dos novos materiais. “É um processo de valorização que a Prefeitura de Mossoró está fazendo para mais de 550 servidores, que são agentes de saúde e agentes de endemias. Esses servidores vão até a casa da população e vão a partir de agora chegar com o novo fardamento, adaptado à questão climática, ou seja, específica para o sol, protetor solar, com chapéu, com mochila. Um fardamento tanto de calça, de bota, de camisas, tudo isso junto também com coletes distribuídos para todos esses servidores”, destacou o gestor.

“A importância dessa farda vai muito além da vestimenta. Ela serve como identificação para que os proprietários de suas residências consigam atender as equipes. A identificação do fardamento é muito além de uma simples vestimenta. Ela é identificação do agente de saúde, do agente de endemias, para que a gente consiga que essas pessoas adentrem nas casas das visitadas durante o trabalho”, pontou Morgana Dantas, titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



Os servidores contemplados com os novos kits externaram a satisfação, evidenciando a importância dos materiais para o exercício do trabalho no dia a dia. “Muito importante esse kit, porque a gente precisa muito desse fardamento. Esse fardamento é muito importante para proteger do sol que está muito quente. Então, temos a calça, a camisa de manga longa, e isso vai permitir a gente trabalhar melhor. Também importante para a gente se identificar melhor na comunidade, porque a gente tem que estar bem identificada como agente de saúde, aqui na área que a gente trabalha”, declarou Maria Otaziela, agente comunitário de saúde.

Yonara Grays, agente de combate às endemias, também destacou a relevância do novo fardamento e outros materiais que compõem o kit entregue a cada um deles. “Esse fardamento é muito importante porque já fazia vários anos que a gente não recebia um fardamento novo. É importante demais para o nosso trabalho. Esse fardamento vem para identificar a gente na casa do morador e também para proteger do sol”, frisou a servidora pública.