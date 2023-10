MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 29/09/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal 12 Horas, página do Portal Mossoró Hoje no Facebook e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque

MOSSORÓ

Assai Atacadista inaugura loja em Mossoró, gerando cerca de 300 empregos diretos, no início da manhã desta sexta-feira, 29

“A gente está muito feliz”, diz secretário de Cultura Igor Ferradaes sobre edição 2023 do Espetáculo Auto da Liberdade

Prefeito Allyson Bezerra convida presidente da CAERN Roberto Linhares para conversar sobre o abastecimento de Mossoró

“É uma parceria muito profícua”, diz a reitora Cecília durante Assembléia Universitária celebrando 55 anos da instituição sobre trabalhos feitos em conjunto com a prefeitura de Mossoró

PMM antecipa salários de setembro dos servidores, injetando 22 milhões na economia

“Um apelo para que as pessoas não toquem fogo, nem aqui e nem em outros locais”, pede sargento do CBM sobre incêndios em Mossoró

Na zona rural, a preocupação do comandante geral do Corpo de Bombeiros é com o início da preparação dos roçados, que geralmente queimam coivaras e causam incêndios

Reforma da Escola Eliseu Viana e entrega oficial do Aeroporto Dix Sept Rosado estão na agenda da Governadora para esta sexta-feira

Governo do RN entrega poço de água movido a energia solar na Maísa, em Mossoró

ESTADO

Programa Escolas Conectadas vai levar internet a 681 instituições de ensino do Rio Grande do Norte

Prefeito de Apodi inicia jornada de entrega de 10 obras em 60 dias; nesta quinta foi um poço na comunidade de Pindoba e Ginásio de Esportes no Córrego

POLÍCIA

‘Mulher não foi feita pra apanhar, pra ser desrespeitada. Mulher foi feita pra viver uma vida sem violência’, diz a governadora Fátima Bezerra ao inaugurar reforma da Delegacia da Mulher, em Mossoró

“A polícia civil não admite, jamais, agressão a qualquer vulnerável no estado”, diz delegada de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade

Preso suspeito de expulsar e matar inimigos para monopolizar tráfico de drogas na região de Marcelino Vieira

TJP absolve Marcelo Martins Veras Filho de tentativa de homicídio ocorrido em novembro de 2016 no Mercado Público de Campo Grande

Operação para desarticular braço financeiro de organização criminosa prende 8 suspeitos em Mossoró e Natal

NACIONAL

Ao assumir o comando do STF, Barroso defende direitos de minorias e maior participação de mulheres e negros no Judiciário

Presidente Lula será submetido a cirurgia colocação de prótese no quadril nesta sexta-feira em razão de uma artrose avançada

Jean Paul Prates descarta alta dos combustíveis mesmo como o petróleo mais caro; Admite, no entanto, aumento no preço da gasolina ser o barril de petróleo se consolidar em 100 dólares