“É a Uern que leva o professor que chega até as escolas da rede municipal”, diz Allyson Bezerra

O evento, realizado no Teatro Municipal Dix-huit Rosado, reforçou mais uma vez a parceria existente entre o Poder Executivo local e a Instituição de Ensino Superior (IES) que nasceu em Mossoró e se expandiu para todo o estado, formando mais de 56 mil pessoas ao longo de sua existência até aqui.

O prefeito Allyson Bezerra prestigiou a Assembleia Universitária, ressaltando a importância da instituição para a cidade e todo o RN.

“É a Uern que leva o professor que chega até as escolas da rede municipal, da rede estadual. E a Uern está muito presente no nosso governo. Nós temos secretários que são servidores da universidade, pois entendemos que a Uern tem que participar das decisões que a gente implementa na cidade também”, disse.

O gestor também falou sobre a participação da Uern em projetos desenvolvidos pela Prefeitura, mencionando, por exemplo, o suporte oferecido pelos estagiários oriundos da universidade aos alunos com deficiência matriculados na rede municipal.

“Nós temos mais de 800 estagiários contratados no município, nas diversas áreas, mas principalmente na Secretaria da Educação, auxiliares de sala junto às crianças que têm deficiência, e a maior parte desses estagiários é da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte”, pontuou, acrescentando:

“Nós temos também uma presença muito forte da Uern no programa ‘Jovem do Futuro’, o maior programa que a gente implementou para a juventude mossoroense, temos os monitores, temos os estagiários e temos a equipe de coordenação e o secretário Erison Natécio, da Assistência Social e Cidadania, que é também da Uern. A gente optou por fazer uma gestão técnica, formar um grupo técnico de secretariado e trazer da Uern o que a Uern tem de melhor”, frisou Allyson.

A reitora da Uern, Profa. Dra. Cícilia Maia, também destacou a parceria da instituição com a Prefeitura de Mossoró.

“É uma parceria muito profícua, onde em todos os momentos que somos chamados, prontamente atendemos à Prefeitura Municipal de Mossoró, assim como também quando nós precisamos de defesas, de estarmos junto em algumas lutas, a Prefeitura sempre esteve junto. É também um momento de agradecer a todos os parceiros, e nesse momento em especial à Prefeitura, por entender que esse equipamento de transformação social, esse equipamento educacional, desde o princípio foi muito importante para poder atuar na formação dos filhos e filhas da classe trabalhadora”.

O secretário municipal de Assistência Social e Cidadania, Erison Natécio, servidor de carreira da Uern, ressalta a importância da Uern para todo o estado.

“A Uern é o maior patrimônio vivo do nosso estado, é uma instituição que ajuda, apoia, impulsiona, não só o nosso estado, mas também os nossos municípios e sendo de Mossoró, sendo criada aqui, expandindo para o interior, mas a partir de Mossoró não poderia ser diferente, ela participa e ela contribui com a gestão municipal, e é motivo de muito orgulho fazer parte de uma gestão municipal tendo o selo, tendo a marca da Uern”, afirmou.

Durante a cerimônia, foram entregues homenagens a personalidades que foram escolhidas pelo Conselho Universitário (CONSUNI) para receberem os títulos honoríficos. Também foram homenageadas personalidades com a Comenda da Medalha da Abolição, honraria criada pela Lei Municipal 20/68 e concedida pela Uern e Prefeitura de Mossoró.

As medalhas foram entregues à professora Nevinha Gurgel, reitora da Uern entre 1993 e 1997; professor Felipe Caetano (in memoriam), pró-reitor de extensão em três gestões e idealizador do Festuern; e a empresária Zilene Medeiros, diretora geral da TCM Telecom.