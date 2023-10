Sefaz reforça que a oitava e última parcela do IPTU de Mossoró vence nesta sexta-feira, 29. O IPTU é um tributo municipal cobrado anualmente e o valor arrecadado possibilita a ampliação de obras, serviços e ações por parte da Prefeitura Municipal de Mossoró. Para emitir o boleto, o contribuinte pode solicitar no WhatsApp disponibilizado pela Secretaria da Fazenda, que é o (84) 9 8827 4890 ou acessar o portal do contribuinte no link contribuinte.mossoro.rn.gov.br e informar o número da inscrição imobiliária. Ele pode ser encontrado em carnês antigos.

Para emitir o boleto, o contribuinte pode solicitar no WhatsApp disponibilizado pela Secretaria da Fazenda, que é o (84) 9 8827 4890 ou acessar o portal do contribuinte no link contribuinte.mossoro.rn.gov.br e informar o número da inscrição imobiliária. Ele pode ser encontrado em carnês antigos ou solicitado também via WhatsApp.

A guia ainda pode ser impressa no setor de atendimento ao contribuinte da Secretaria Municipal de Fazenda, na Av. Alberto Maranhão, 1180, das 7h às 17h. Além disso, a Sefaz disponibiliza o e-mail atendimentosefaz@prefeiturademossoro.com.br para tirar dúvidas e oferecer orientações.

“É interessante lembrar da importância do IPTU. O valor arrecadado possibilita a ampliação de obras, serviços e ações por parte da Prefeitura de Mossoró, muito importantes para o desenvolvimento da cidade. É essencial o contribuinte estar em dia com o IPTU”, destacou o titular da Secretaria Municipal da Fazenda, Edilson Júnior.

O atraso no pagamento do IPTU gera situação de inadimplência ao contribuinte, com a inscrição do débito em dívida ativa, do nome do devedor no SPC/Serasa, além da cobrança judicial do débito com juros, multas e honorários.