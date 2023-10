“Nossa cultura vai ser transformada” afirma Isolda em seminário sobre o Centro Cultura do BNB em Mossoró. A deputada estadual Isolda Dantas, em parceria com a UERN e a Secretaria de Cultura do RN, realizou a primeira reunião do Banco do Nordeste com artistas de Mossoró de diversas expressões culturais para discutir a concretização do Centro Cultural do Banco do Nordeste no Teatro Lauro Monte Filho. Este encontro inédito revelou o potencial transformador do Centro Cultural do Banco do Nordeste para Mossoró, com um impacto significativamente positivo previsto para a produção, circulação e acesso à cultura não apenas na cidade, mas em toda a região e no estado do Rio Grande do Norte.

Em um marco histórico para a cidade de Mossoró, a deputada estadual Isolda Dantas, em parceria com a UERN e a Secretaria de Cultura do RN, realizou a primeira reunião do Banco do Nordeste com artistas de Mossoró de diversas expressões culturais para discutir a concretização do Centro Cultural do Banco do Nordeste no Teatro Lauro Monte Filho.

Este encontro inédito revelou o potencial transformador do Centro Cultural do Banco do Nordeste para Mossoró, com um impacto significativamente positivo previsto para a produção, circulação e acesso à cultura não apenas na cidade, mas em toda a região e no estado do Rio Grande do Norte.

Durante o evento, foram oficialmente entregues emendas para grupos teatrais locais, incluindo Escarcéu, Arruaça , A Máscara e Cia Pão Doce, que desempenharam um papel fundamental na realização deste seminário.

A parceria entre esses grupos e as instituições envolvidas e o mandato da deputada Isolda demonstra o compromisso com o fortalecimento da cultura regional.

No debate, estiveram presentes e contribuíram com o Seminário, Mary Land Brito, Secretária Extraordinária de Cultura do Rio Grande do Norte; Esdras Marchezan, representando a Professora Doutora Cicília Raquel Maia Leite, Reitora da UERN; Gilson Matias, Diretor da FJA; Murilo Albuquerque, Gestor da Célula de Gestão da Cultura; Padre Guimarães, diretor do Teatro Lauro Monte Filho; Antônio Francisco, poeta e escritor mossoroense e Lenilda Souza, atriz, diretora e fundadora da Companhia Escarcéu de Teatro, representando uma das companhias teatrais mais antigas de Mossoró.

Murilo Albuquerque, Gestor da Célula de Gestão da Cultura, representando o Banco do Nordeste, compartilhou as experiências e práticas bem-sucedidas do CCBNB em outros estados, oferecendo um vislumbre do que está por vir em Mossoró.

Na sexta-feira, na reitoria, Superintendente Estadual do Banco do Nordeste, Jeová Lins de Sá, e a governadora Fátima oficializarão a assinatura do termo de instalação do Centro Cultural BNB no Teatro Lauro Monte Filho, marcando um passo significativo em direção à materialização desse importante espaço cultural. “A conquista do Centro Cultural do Banco do Nordeste em Mossoró é a realização de um sonho e representa um passo importante na promoção da cultura potiguar.

A nossa cultura vai ser transformada com o Centro Cultural do Banco do Nordeste em Mossoró. Este é apenas o começo de uma jornada emocionante em prol da nossa cultura e seguiremos firmes nessa batalha”, finaliza a deputada Isolda Dantas.