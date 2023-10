“Auto da Liberdade”: última apresentação da temporada 2023 acontece nesta sexta-feira, 29

Motim das Mulheres, a Libertação dos Escravos, a Resistência ao bando de Lampião e o Primeiro Voto Feminino permeiam o enredo do “Auto da Liberdade 2023”. Este ano, são mais de 140 pessoas envolvidas na execução do "Auto da Liberdade", entre atores, figurinistas, aderecistas, cenógrafos, ferreiros, marceneiros, produtores, coreografia, assistência de direção e maquiagem. A direção é de Leonardo Wagner. A temporada 2023 do espetáculo “Auto da Liberdade” terá sua última apresentação nesta sexta-feira (29), às 20h, na Estação das Artes Elizeu Ventania.

A temporada 2023 do espetáculo “Auto da Liberdade” terá sua última apresentação nesta sexta-feira (29), às 20h, na Estação das Artes Elizeu Ventania. Desde quarta-feira (27), o público tem se encantado com o espetáculo, que revisita a história e resgata os quatro atos libertários de Mossoró. O evento é aberto ao público.



Motim das Mulheres, a Libertação dos Escravos, a Resistência ao bando de Lampião e o Primeiro Voto Feminino permeiam o enredo do “Auto da Liberdade 2023”. Este ano, são mais de 140 pessoas envolvidas na execução do "Auto da Liberdade", entre atores, figurinistas, aderecistas, cenógrafos, ferreiros, marceneiros, produtores, coreografia, assistência de direção e maquiagem. A direção é de Leonardo Wagner.



Titular da Secretaria Municipal da Cultura, Igor Ferradaes convida a população a prestigiar o espetáculo, preparado com muita dedicação pelos profissionais da equipe. “Gostaria de convidar quem ainda não pôde assistir a vir prestigiar a última apresentação da temporada 2023 do ‘Auto da Liberdade’. Tenho certeza que todos vão se encantar com o belo espetáculo que preparamos, além de ser uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história de Mossoró”, disse.