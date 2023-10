Governadora Fátima autoriza reforma e ampliação de escola Eliseu Viana com investimento de R$ 6,5 milhões

A passagem do Governo do Estado é motivo de muita alegria para a comunidade escolar do Centro de Educação Integrada Eliseu Viana, a maior escola estadual da cidade, com 1.039 alunos e 60 professores. Na primeira agenda da governadora Fátima Bezerra, na manhã desta sexta-feira (29), ela foi recepcionada com banda de música, para anunciar a abertura do processo de licitação para a primeira reforma que a escola terá, após 51 anos de existência. A obra contempla mudanças estruturais, além de construção de uma quadra poliesportiva.



“Fico muito feliz de ver esse auditório repleto de sonhos, porque é um sonho coletivo de vocês e também da gente. E estou aqui para dizer que o Centro de Educação Integrada Eliseu Viana vai ter reforma sim. E vai ser a maior reforma já realizada na rede estadual”, disse a governadora Fátima Bezerra, bastante aplaudida pelos alunos. Durante sua fala chamou a professora Luzia, uma das mais antigas docentes do Centro Educacional para compor o dispositivo de autoridades.



“É uma alegria muito grande nossa em poder atender essa demanda há tanto tempo esperada”, disse a secretária de Educação do Estado, Socorro Batista. E a diretora Helaine de Almeida expressou sua emoção ao receber a governadora e ter a certeza de que a obra vai acontecer a partir da licitação.



O valor global da reforma será de R$ 6,5 milhões e contempla a construção de uma quadra poliesportiva, reforma e ampliação da cozinha, refeitório, copa dos funcionários, banheiros/vestiários de alunos e funcionários, auditório e estacionamento. Também está prevista a recuperação estrutural do último bloco de salas de aulas, a revisão de todas as instalações elétricas com climatização das salas de aulas, laboratórios e auditório; além de instalação de sistemas de segurança, CFTV e prevenção de incêndio e gás.