Cortejo na Avenida Rio Branca encerra festejos da liberdade em Mossoró

Evento que ressalta momentos marcantes da história de Mossoró, o Cortejo da Liberdade aconteceu neste sábado (30/9), na avenida Rio Branco, na região central da cidade. O público prestigiou o evento, que reuniu importantes instituições do município, sendo prestigiado, também, pelas autoridades do município e convidados. Marcou os 140 anos da abolição dos escravos, cinco antes da Lei Aurea, além do Motim das Mulheres, Primeiro Voto Feminino e a Resistência ao Bando de Lampião. “Para nós, um momento muito importante, de respeito à vida, de emancipação humana, em que Mossoró teve a oportunidade de emancipar o seu povo. Todos têm direitos iguais. Então, trata-se de um momento muito significativo para todos nós. Já estamos aqui comemorando, com uma grande estrutura e organização”, disse o prefeito Allyson Bezerra.

O Cortejo da Liberdade 2023, além de contar a história de luta e liberdade do povo mossoroense e homenageou também, in memoriam, o ator e bailarino Nylson Torres. Durante o evento, um grupo de guardas municipais protestaram, exigindo aumento de 76,5% em seus vencimentos, o que o município terá dificuldades de pagar, diante das quedas bruscas no Fundo de Participação dos Municípios registradas desde o mês de julho passado.

No desfile pela Avenida Rio Branco, Alas e carros alegóricos elevaram o cortejo, aberto oficialmente pela Banda Sinfônica Municipal Artur Paraguai, com o hino nacional. O desfile, definido como cívico, militar, cultural e comemorativo, teve como ponto inicial a Praça dos Esportes, na avenida Rio Branco, em direção à Estação das Artes Elizeu Ventania.

Participaram estudantes, professores e servidores das escolas do município e do Estado, grupo dos escoteiros, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, entre outras instituições. O desfile cultural tornou o cortejo ainda mais marcante.

O prefeito Mossoró, Allyson Bezerra, destacou os 140 anos da libertação dos escravos na cidade. A abolição da escravidão no município ocorreu em 30 de setembro de 1883, cinco anos antes da Leia Áurea. “Para nós, um momento muito importante, de respeito à vida, de emancipação humana, em que Mossoró teve a oportunidade de emancipar o seu povo. Todos têm direitos iguais. Então, trata-se de um momento muito significativo para todos nós. Já estamos aqui comemorando, com uma grande estrutura e organização”, disse.





Titular da Secretaria Municipal da Cultura, Igor Ferradaes salientou a participação das instituições no cortejo. “Reunimos todas as frentes, desde as forças de segurança, passando pela educação, a Banda Arthur Paraguai, abrindo esse cortejo maravilhoso, e fechando também com a parte cultural. Contando os quatro atos históricos de Mossoró e todas as surpresas que apresentaremos na avenida”, declarou.

Edinália Lima prestigiou o evento e pôde acompanhar a participação da neta. “Estou vindo ao Cortejo da Liberdade agora porque minha neta vai desfilar pela primeira vez, então aproveitei e vim. O desfile é para mostrar nossa cultura, o desempenho da nossa cidade. Eu acredito que será muito bom para quem souber aproveitar esse momento”, frisou.

A professora Isabella Fernandes também acompanhou o evento e contou que já havia ouvido bons comentários acerca do Cortejo da Liberdade. “Já haviam me falado que o cortejo era bem bonito, que era legal para trazer criança. Então, este ano, ficamos animados para vir e trouxemos nossa bebê”, disse.