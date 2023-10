Veja quem são os novos Conselheiros tutelares eleitos na cidade de Mossoró. O pleito realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) aconteceu neste domingo (1º), em 10 escolas, setorizadas por duas zonas eleitorais. A apuração dos votos aconteceu no auditório do Centro Administrativo da Cidadania Prefeito Alcides Belo, no bairro Aeroporto. O momento foi acompanhado por membros do COMDICA, candidatos e representantes, além do Ministério Público.

Dr. Olegário Gurgel, promotor de justiça da Comarca de Mossoró, avaliou como positivo as eleições. “Foi um pleito duro, como deve ser toda a eleição disputada, com muitas pessoas indo aos locais de votação, disputa entre os candidatos ao Conselho Tutelar. Agora, que a missão foi cumprida, o município de Mossoró fez sua eleição. Pensar agora na posse dos eleitos”, declarou.

“Avaliamos o pleito como tranquilo, sem nenhuma intercorrência. Encerramos agora a votação. Já divulgamos a 33ª e a 34ª zona. Tivemos um empate entre candidatos da 33ª, mas temos três dias úteis para fazer como o edital nos diz. Avaliaremos a questão da nota do candidato e divulgaremos o resultado completo da 33ª”, declarou Joana Amélia, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA).

Confira o resultado da eleição:

Total geral de votos: 8.423

Total de votos da 33ª Zona: 3.260

Total de votos da 34ª Zona: 5.163

Zona 33ª

1° Luiz Carlos - 842 votos

2° Josiana Leão (Aninha) - 612 votos

3° Fátima Melo - 497 votos

4° Shirley Maciele - 405 votos

?° Ilton Nolasco - 291 votos

?° Audilene Pereira - 291 votos

6° Maria Adriana - 198 votos

7° Marília Lima - 102 votos

Zona 34ª

1° Jenifer Gemaima - 1.094 votos

2° Rodrigo Lopes - 830 votos

3° Lúcia Santos - 711 votos

4° Aryedmma Valéria - 565 votos

5° Fernando Martins - 454 votos

6° Valdileide Maniçoba - 396 votos

7° Fábia Cristina - 351 votos

8° Luana Melo - 232 votos

9° Eilson Pereira - 231 votos

10° Tia Vanusa - 124 votos

11° Ana Karina Furtado - 119 votos

12° Iasmim Oliveira - 22 votos

13° Mônica Macedo - 13 votos