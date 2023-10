Campanha “Outubro Rosa” será lançada na próxima quinta-feira em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró iniciará a programação da campanha “Outubro Rosa” 2023 na próxima quinta-feira (5). A solenidade de abertura da mobilização de prevenção e combate ao câncer de mama acontecerá no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, a partir das 8h.



Na programação de abertura da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoverá palestra sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. As informações e orientações serão repassadas ao público pelo Dr. Geison Freire – médico oncologista da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer.



Em Mossoró, as ações de prevenção e combate ao câncer de mama são realizadas durante todo o ano. Mas, neste mês de outubro, elas são intensificadas com uma série de atividades promovidas pelas equipes da SMS numa ampla programação, contemplando todas as regiões do município – zonas urbana e rural.



“A campanha ‘Outubro Rosa’ é um movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama. Ela tem o objetivo de compartilhar informações, promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para que de fato a redução da incidência da mortalidade pela doença aconteça. A campanha também visa fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença”, explicou Suiann Costa, coordenadora de Saúde da Mulher do município.

As ações serão desenvolvidas de forma intersetorial, envolvendo as diversas secretarias do município, tais como Saúde, Educação, Assistência Social, por exemplo. E ainda, com atividades nas empresas privadas da cidade. Um trabalho realizado em conjunto com diversas instituições parceiras.



“É um câncer que se diagnosticado em tempo hábil tem grandes chances de cura. É o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo. Ainda mata muitas mulheres, por isso vamos trabalhar durante todo o mês para alcançar nossos objetivos. Uma junção de esforços com várias instituições, todos unidos para que a gente realmente, de fato, possa realizar essas campanhas de prevenção para que, de fato, a gente consiga reduzir esse indicador, que infelizmente continua alto, conforme dados”, evidenciou Suiann Costa.



"OUTUBRO ROSA" – Campanha internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. O movimento, celebrado anualmente, pretende compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.



BRASIL – Em 2018, a Lei nº 13.733 instituiu o mês de conscientização sobre o câncer de mama. No período, são desenvolvidas as seguintes atividades, entre outras: iluminação de prédios públicos com luzes de cor rosa; promoção de palestras, eventos e atividades educativas; veiculação de campanhas de mídia e disponibilização à população de informações em banners, em folders e em outros materiais ilustrativos e exemplificativos sobre a prevenção ao câncer, que contemplem a generalidade do tema.