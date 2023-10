Comunidade Jucuri tem abastecimento garantido através do Programa “Água Doce”

Parceria entre a Prefeitura de Mossoró e o Governo Federal resolve problemas antigos da comunidade Jucuri em relação ao abastecimento de água. O programa “Água Doce” tem como propósito estabelecer políticas públicas de acesso à água potável, principalmente para as localidades do semiárido, haja vista que cerca de 70% dos poços da região tem como característica a água salobra ou salina.



“O maior anseio, o maior pedido, era por água, e essa comunidade tem um poço funcionando com água chegando até as casas no Jucuri. A Prefeitura de Mossoró, em parceria com o Governo Federal, entregou aqui esse dessalinizador que fornece água doce para a população. Já foram distribuídos quase 100 mil litros de água. São entregues 600 garrafões de água de vinte litros. Foi um projeto desenvolvido, onde tivemos a construção e implantação do dessalinizador. Um poço que até então estava abandonado, aí a gente chega e faz esse projeto com a Secretaria de Agricultura do nosso município, toda nossa equipe”, declarou o prefeito Allyson Bezerra.

João Soares Neto (Neto do Jucuri) falou da importância do programa “Água Doce”, que chega à comunidade que tanto sofreu com a falta de abastecimento e agora, através desse programa da Prefeitura, realiza o sonho dos moradores.



“É um prazer estar aqui com vocês e dizer que a comunidade hoje está de parabéns, recebendo um grandioso serviço. E hoje, aquelas pessoas com dificuldade de beber água doce, que não podem pagar por um garrafão de água mineral, têm hoje a condição de vir aqui pegar sua ficha, pegar seu garrafão de água e tomar água boa e de qualidade. Vale salientar que, muito importante também foi o abastecimento de água nas casas. Agradecemos à Secretaria da Agricultura, que vem fazendo esse trabalho fantástico. A comunidade hoje está abastecida de água. Agradecemos principalmente a Deus”, obrigado.

Um momento histórico para a comunidade Jucuri que sofria com problemas no abastecimento e hoje tem acesso à água. “Um momento importante para o Jucuri, que sofria com desabastecimento de água há décadas, problema com o poço, era um questionamento muito grande. Agora, a Secretaria de Agricultura fez um trabalho de recuperação do poço e está fazendo a entrega do dessalinizador à comunidade. É garantia de qualidade de vida para quem mora na zona rural. A comunidade vem aqui e coloca a sua fichinha. É uma gestão compartilhada. Além da água de consumo de uso doméstico, a Prefeitura garante, por meio de um poço profundo aqui da adutora, água para o dia a dia e para garantir o bem-estar da família”, explicou Faviano Moreira, titular da Secretaria de Agricultura.

O gestor municipal destacou também a importância da parceria com a comunidade. “Agradecemos à comunidade pela confiança, agora aqui tem água chegando, imagina a população tendo água para tomar banho, para os animais, para fazer suas atividades domésticas, da agricultura e para beber diretamente através desse garrafão. A Prefeitura de Mossoró está entregando seiscentos garrafões diariamente, chegando aí a praticamente 100 mil litros de água já distribuídos à população aqui do Jucuri”, concluiu.