Comitiva de Mossoró vai à Brasília tratar de convênios e pautas para destinação de recursos para o município.

O prefeito Allyson Bezerra e parte do secretariado do município de Mossoró estão a caminho da cidade de Brasília/DF, nesta segunda-feira (2).

A reportagem do MOSSORÓ HOJE encontrou o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Mossoró, Kadson Eduardo, no aeroporto de Recife/PE e obteve a informação com exclusividade.

O secretário contou que vai à capital federal acompanhar o prefeito Allyson Bezerra em agenda para tratar de convênios que estão tramitando nos ministérios das Cidades, da Integração e do Desenvolvimento Regional e da Agricultura.

Na ocasião, o gestor também deverá visitar parlamentares do Rio Grande do Norte, em busca de recursos destinados pela bancada federal para investimento em importantes áreas do município.