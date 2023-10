Em coletiva no XVI Fórum da Longevidade da Bradesco Seguros, Margareth Maria Pretti Dalcolmo, médica, professora, escritora e pesquisadora brasileira, falou sobre a preocupação com a baixa procura pela vacina contra a Covid-19. Segundo ela, a população relaxou e parou de se preocupar com a imunização, enquanto novas cepas estão surgindo e ameaçando, principalmente, a vida dos idosos, que receberam a última dose há mais de um ano.