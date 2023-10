Regional Mossoró do IPEM/RN passa a funcionar no prédio da Central do Cidadão

O Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (IPEM/RN) é um órgão delegado do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e também uma autarquia do governo estadual, vinculada administrativamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação(Sedec/RN). A mudança ocorre a partir de hoje e trará mais comodidade e espaço para atendimento ao público. O horário de funcionamento da regional continua o mesmo, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

A regional do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte - IPEM/RN em Mossoró mudou de endereço e passará a funcionar em novo local a partir de hoje. O atendimento ao público foi transferido para a Central do Cidadão, no bairro de Nova Betânia. O horário de funcionamento da regional continua o mesmo, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.



O endereço da regional Mossoró do IPEM/RN está situado na Avenida Wilson Rosado, Km 38 - Centro Administrativo Diran Amaral, local onde também funciona a rodoviária da cidade.



Sobre o IPEM/RN



O Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (IPEM/RN) é um órgão delegado do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e também uma autarquia do governo estadual, vinculada administrativamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação(Sedec/RN).



Possui equipes de fiscalização formadas por especialistas e técnicos em que realizam diariamente, em todo o Rio Grande do Norte, verificações periódicas visando garantir o correto e seguro funcionamento de balanças, bombas de combustíveis, esfigmomanômetros (medidores de pressão arterial), taxímetros, medidores de velocidade (radares), brinquedos, bicicletas infantis, produtos têxteis, extintores de incêndio, produtos pré-medidos, entre outros materiais.