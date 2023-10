Mossoró Rural: Agricultores recebem certificados de cursos realizados pela prefeitura e Senar

Os agricultores que participaram de cursos promovidos pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), começaram a receber o certificado de conclusão do curso. A entrega iniciou no final de semana passada e prosseguirá nesta semana em mais três comunidades rurais do município.



A equipe da Secretaria de Agricultura estará entregando hoje (4) os certificados na comunidade de Quixaba. A entrega ocorrerá a partir das 16h. Nesta quinta-feira (5) será a vez de Hipólito e na sexta-feira (6) em Passagem de Pedra. A ação continuará na próxima terça-feira (10) na APAMA e em São Romão.



Os diplomas começaram a ser entregues no último sábado (30) na comunidade Jucuri. “Estamos recebendo o certificado do curso de polpa de frutas. Foi uma semana muito gratificante. Havia um desperdício muito grande de acerola, cajarana e até limão. E agora não vai se perder nada no nosso assentamento porque aprendemos a manusear e armazená-las. Eu só tenho a agradecer porque nos capacitou”, comemorou Zildeni Pereira Rodrigues, agricultora residente na comunidade.



A Secretaria de Agricultura de Mossoró destaca que o Senar tem uma grande variedade de cursos que podem ser disponibilizados. Os representantes das comunidades podem entrar em contato com a Seadru e perguntar se tem curso disponível ou solicitar a relação de cursos que a entidade dispõe.



“Somente nessa nossa gestão, foram mais de 30 cursos de qualificação. No polo Jucuri tivemos dois cursos de qualificação neste ano. Um deles foi conservação de polpa de fruta. Então, a partir dessa qualificação, o homem e a mulher do campo vão poder pegar essa fruta, gerar renda e fixar-se aqui na zona rural, sendo o grande objetivo da Secretaria garantir o desenvolvimento rural para quem é da zona rural. Foram cerca de 30 mulheres capacitadas que receberam o diploma e agora vão ter a certificação profissional que podem fazer usufruto de todas as frutas para produzir polpa de frutas”, destacou Faviano Moreira, secretário de Agricultura de Mossoró.



Os cursos realizados pela Prefeitura de Mossoró em parceria com o Senar permitem que os agricultores tenham uma renda extra a partir desses aprendizados que vão ser originados através desta ação. Além disso, podem capacitar também as pessoas para o mercado de trabalho, como, por exemplo, curso de tratorista, de retroescavadeira.



“O Mossoró Rural é um programa de assistência técnica ao homem e à mulher do campo, chegando diretamente por meio de uma parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e com outras instituições, é o caso da FAERN (Federação de Agricultura do Rio Grande do Norte) e o Senar, que está formando as mulheres, como é o caso aqui desses certificados que entregamos para agricultores que vivem no polo que tiveram a oportunidade de fazer um curso de produção e conservação de polpa de frutas. A Prefeitura de Mossoró está levando dignidade, conhecimento e qualidade de vida para a zona rural de Mossoró”, ressaltou o prefeito Allyson Bezerra.



Ao todo, mais de 130 homens e mulheres da zona rural foram capacitados. A parceria levou para comunidades rurais cursos relacionados à produção de polpas, inclusão digital para agricultores e filhos de agricultores, operação e manutenção de tratores e de retroescavadeira.



O curso de produção e conservação de polpas de frutas, realizado nas comunidades Vingt Rosado, Quixaba, Hipólito, Jucuri e Apama, capacitou 56 pessoas, sendo grande parte mulheres. O curso de Inclusão Digital ocorreu em Passagem de Pedra e teve a participação de 20 agricultores e filhos de agricultores que aproveitaram a iniciativa.



Já o curso “Operação e manutenção de tratores e arados agrícolas” capacitou 42 pessoas nas localidades de São Romão, Apama e Assentamento Favela/Mulunguzinho. Deste total, destaca-se a participação de duas mulheres. Por fim, o curso “Retroescavadeira”, realizado no Assentamento Terra da Esperança, teve 15 pessoas capacitadas.







CURSOS REALIZADOS EM 2023







▪ Produção e conservação de polpas de fruta (56)



- Vingt Rosado: 9 mulheres - 2 homens



- Quixaba: 14 mulheres



- Hipólito: 13 mulheres



- Jucuri: 9 mulheres



- Apama: 8 mulheres - 1 homem







▪ Inclusão digital (20)



- Passagem de Pedra: 7 mulheres - 3 homens (manhã)



- Passagem de Pedra: 7 mulheres - 3 homens (tarde)







▪ Operação e manutenção de tratores e arados agrícolas (42)



- Apama: 1 mulher - 11 homens



- São Romão: 15 homens participantes



- Favela+Mulunguzinho: 14 homens e 1 mulher







▪ Retroescavadeira (15)



- Assentamento Terra da Esperança