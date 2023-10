Ministério da Gestão anuncia novo modelo de concurso público com 6,5 mil vagas no governo

De acordo com o governo, o concurso nacional unificado consiste em um modelo de realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os estados e no Distrito Federal. Candidato pagará uma única inscrição e poderá tentar diferentes vagas de uma mesma área de atuação. Prova será simultânea; órgãos vão decidir se aderem ao sistema.

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (29) a criação de um novo concurso nacional unificado com 6.590 vagas para o serviço público federal. O novo formato está sendo chamado de "Enem dos concursos" e 20 ministérios, órgãos e entidades aderiram. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) via decreto. O "Concurso Público Nacional Unificado" prevê a realização simultânea de testes em todos os estados e no Distrito Federal, abrangendo cerca de 180 municípios.



O decreto é assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pela ministra Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (veja na íntegra).



O objetivo principal desse novo formato, de acordo com o decreto, é padronizar os procedimentos de aplicação das provas, aprimorar os métodos de seleção e promover a igualdade de oportunidades para o ingresso no serviço público federal, incluindo autarquias e fundações.



A adesão a esse modelo de concurso será feita mediante a assinatura de um termo entre o órgão ou entidade interessada e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. “A adesão poderá abranger todos os concursos autorizados para o órgão ou a entidade aderente”, diz o texto.

O decreto também estabelece a criação da Comissão de Governança e do Comitê Consultivo e Deliberativo como órgãos de governança do Concurso Público Nacional Unificado. O colegiado terá como responsabilidades estabelecer diretrizes e regras gerais para a realização do concurso unificado, definir prazos e metas para implementação e uniformizar entendimentos sobre a disputa, quando provocada pelo Comitê Consultivo e Deliberativo.



A comissão será composta por representantes de diversos órgãos, incluindo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Advocacia-Geral da União, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e a Fundação Escola Nacional de Administração Pública.

Confira as vagas por órgão:

Ministério da Gestão e cargos transversais (cargos que atendem outros órgãos): 1.480

Ministério do Trabalho e Emprego: 900

IBGE: 895

Incra: 742

Ministério da Agricultura e Pecuária: 520

Funai: 502

Advocacia-Geral da União (AGU): 400

Ministério da Ciência e da Tecnologia: 296

Ministério da Saúde: 220

Ministério da Justiça: 100

Ministério da Educação: 70

Ministério do Planejamento: 60

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços: 50

Ministério da Cultura: 50

Ministério dos Direitos Humanos: 40

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc): 40

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel): 40

Agência Nacional da Saúde (ANS): 35

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq): 30

Ministério dos Povos Indígenas: 30



Com informações de O Globo.